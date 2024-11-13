Неочікувано, але новим лідером Сенату став політик, якого не можна назвати сторонником Дональда Трампа. Що надає ще більшого позитиву, так це те, що у свій час Джон Тун підтримав виділення військової допомоги України. Що відомо про нового лідера Сенату, передає 24 Канал.

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Джон Тун став новим лідером Сенату

Так, новим лідером Сенату став республіканець Джон Тун від штату Південна Дакота. Він переміг після другого раунду, здобувши 29 голосів, тоді як Джон Корнін з Техасу отримав 24.

Він не вважається великим прихильником Трампа. Скоріше послідовник вже екс-лідера республіканців Макконела. І так, він голосував за підтримку України,

– зазначає нардеп Железняк.

Сенатор від штату Флорида Рік Скотт, який був фаворитом трампістів – у тому числі колишнього ведучого Fox News Такера Карлсона й мільярдера Ілона Маска – вибув у першому турі, набравши лише 13 голосів.

Цікаво, що прихильники Трампа були занепокоєні тим, що у другий тур пройшли Тун і Корнін, адже вони тісно працювали з попереднім лідером Сенату – Макконелом, і вони можуть не виконати певних передвиборних обіцянок Трампа. "Без Ріка Скотта вся програма реформ Трампа буде під питанням", – писав Роберт Ф. Кеннеді-молодший.

Важливо! На відміну від Палати представників, у Сенаті немає спікера. Порядок денний там формує лідер більшості – тепер замість Мітча Макконела програмою засідань займатиметься Джон Тун.

Що Джон Тун говорив про Україну

Так, Джон Тун раніше активно висловлювався на підтримку України. Зокрема, у січні 2024 року, коли двопартійні переговори в Сенаті Конгресу США щодо безпеки кордонів, що мали прямий вплив на допомогу Україні, зайшли у глухий кут, республіканець назвав цей момент критичним.

Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб зробити це. І якщо ми не зможемо цього зробити, тоді ми перейдемо до плану Б. Наразі принаймні все ще робляться спроби досягти рішення, яке б задовольнило багатьох республіканців,

– казав сенатор.

При цьому він прихильно висловився безпосередньо до надання допомоги Україні, зауваживши, що нездатність досягти угоди матиме глобальні наслідки. "Українські солдати на передовій у війні з Росією ризикують залишитися без боєприпасів", – казав він.

У березні 2024 року, на тлі тих де дискусій про допомогу Україні, Джон Тун наголошував, що "Америка не може самоусунутись зі світової арени" і закликав збільшити поставки зброї в Україну.

"Я б краще надіслав зброю, боєприпаси тощо, і нехай український народ, який справді добре справлявся з росіянами, виграє цю битву", – казав він.

У вересні 2024 року, коли Володимир Зеленський розкритикував Джей Ді Венса за його поради "пожертвувати" частиною територій і порадив тому "почитати історію", Джон Тун порадив українському президенту "триматися подалі від американської політики".

"У них (Зеленського та Венса – 24 Канал) є певні розбіжності з деяких питань, але це не його право оскаржувати це посеред американських виборів", – казав Тун.