Джонсон на грани отставки из-за необдуманного шага: кто может заменить его

Великобританию сотрясает политический скандал, который может закончиться громкой отставкой премьер-министра Бориса Джонсона. Более того, уже сейчас британские СМИ размышляют, кто может прийти на его замену.

Предлагаю сейчас разобраться, в чем же заключается скандал? Как вероятные перестановки в британском политикуме повлияют на отношения Лондона и Киева?

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Итак, в последние недели на Бориса Джонсона обрушилась целая лавина негатива как со стороны общественности, так и со стороны оппозиции и даже от его сопартийцев-консерваторов. Джонсон долгое время пытался хоть как-то спасти свою репутацию, но похоже, что всё тщетно.

Рейтинг падает

Еще в последние дни уходящего 2021 года британский аналитический центр Conservative home опубликовал рейтинги одобрения работы всех членов Кабинета министров во главе с Джонсоном. И эти данные показали, что рейтинг премьера обрушился до рекордного минимума за всю историю его правления – он отрицательный и составляет минус 34%.

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То есть работа Джонсона оценивается как отрицательная и никто не видит в ней никакого позитива. К тому же рушится рейтинг и его протеже – главы правительства Марка Спенсера. У него минус 24% эффективности. И это единственные два члена Кабмина, у которых отрицательный рейтинг.

А вот на первой позиции с рейтингом в почти 74% находится относительно новый министр иностранных дел Великобритании. Но к ней мы еще вернемся.

Почему же возникло такое резкое падение рейтингов Джонсона? Все из-за видео, на котором Джонсон извиняется за свое участие в коктейльной вечеринке.

О какой вечеринке говорится

Это заявление Борис Джонсон сделал накануне, выступая перед Палатой общин. Извиняется Джонсон за вечеринку, которую устроил один из его старших помощников 20 мая 2020 года, он пригласил в резиденцию Джонсона на Даунінґ-стріт около 100 сотрудников на некую коктейльную вечеринку и призвал их, цитирую: "Взять с собой свою выпивку".

Кроме того, оказалось, что таких вечеринок было несколько. В прессе даже появились фото, где Джонсон в кругу своих подопечных весело проводит время.



Джонсон на вечеринке / Фото The Guardian

И вот всё бы ничего, но в тот период 2020 года в Англии действовали жесткие карантинные меры. Правительство Джонсона приняло решение запретить англичанам встречаться в компаниях больше 2 человек, чтобы остановить пандемию коронавируса. И вот только сейчас эта история набрала обороты.

Позиция Джонсона

Сам Борис Джонсон признает, он действительно был на этих вечеринках, но уверяет, что при этом был убеждён, что это сугубо рабочие встречи. А вышел к сотрудникам он, чтобы поблагодарить их за работу. Мол, если бы знал, что это какая-то гулянка, то он бы её запретил.

Конечно же такие объяснения не удовлетворили англичан. Против Джонсона тут же восстала не только оппозиция, но и даже часть его родной Консервативной партии – многие требуют его отставки.

Лидер оппозиции Кир Стармер назвал извинение премьера "ничего не стоящими" и потребовал уйти с поста. Кроме того, даже лидер Шотландской консервативной партии Дуглас Росс, по сути единомышленник Джонсона, также призвал его покинуть пост премьера.

Конечно, это еще не значит, что премьера 100% отправят в отставку, а потому Джонсон всё еще надеется как-то усмирить гнев англичан. Но прямо сейчас в Палате общин проходит расследование на предмет того, нарушил ли он законодательство.

Но Джонсон своим извинением по сути выбил главный козырь у своих оппонентов и надеется, что его простят и просто забудут эту историю.

Вечеринка – только одна из проблем

Но, вся проблема в том, что вечеринки – лишь один из скандалов, связанных с правительством Бориса Джонсона. Накануне Высокий суд Лондона постановил, что программа госзакупок масок и защитных костюмов для больниц давала некоторым фирмам незаслуженное преимущество. И оппозиция точно за это схватится.

Именно поэтому есть вероятность, что сама же Консервативная партия, может просто избавится от токсичного Джонсона, чтобы не растерять электоральные симпатии. Мол, да, 2 года назад Джонсон победил на выборах, но теперь народ им не доволен.

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И теперь мы возвращаемся к рейтингам среди министров правительства Джонсона. Очевидно, что консерваторы, если всё же решаться идти на устранение Джонсона, до следующих выборов захотят поставить своего самого популярного политика.

Самый популярный политик

Если мы посмотрим на рейтинг, увидим, что самой эффективной в Правительстве англичане считают министра иностранных дел Лиз Трасс. Поэтому, не исключено, что именно она может стать кандидатом на пост нового премьера. Еще раз – если Джонсона таки отправят в отставку.

Лиз Трасс, всего за 4 месяца на посту главы британского МИДа показала свою огромную поддержку Украины и достаточно жесткую позицию в отношении России.

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Поэтому, резюмируя, развитие скандала вокруг Джонсона или даже его вероятная отставка, никак не отразиться на дальнейших, достаточно теплых отношениях Украины и Великобритании.