Россия вторглась в Украину, за что уже страдает под действием новых жестких санкций. Однако Украина, как и ее партнеры, хотят увеличить давление на путинский режим.

Стороны призвали Россию предоставить гуманитарный доступ в Украину

Президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер Великобритании провели встречу. Они обсудили войну России против Украины.

Стоит внимания У меня нет вопросов к Эрдогану, он один из гарантов безопасности, – Зеленский

Лидеры обеих стран в очередной раз осудили действия российского агрессора.

Сообщается, что Джонсон и Эрдоган отметили важность полного международного осуждения действий России в Украине.

Также они заявили о необходимости предоставления Россией срочного гуманитарного доступа в Украину.

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