Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что Джонсон находится в сложной ситуации. Он планирует баллотироваться в Конгресс США на предстоящих выборах, а республиканцы вынесли предложение о его отставке.

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Джонсон ищет выгоды

Достаточно одного конгрессмена, чтобы тот подал предложение об отставке Джонсона с должности Спикера палаты представителей США. Это запускает процесс голосования Парламента.

Процесс начался. Без голосов демократов Джонсон не сможет остаться на этом посту,

– сказал Шейтельман.

Как отметил политтехнолог, Джонсон строит стратегию победы на предстоящих выборах, которые состоятся 5 ноября 2024 года, и остаться в должности.

Джонсон ведет переговоры с Байденом о том, что он внесет на голосование собственный пакет помощи для Украины, а Байден заберет запрет на выдачу новых лицензий на экспорт из США сжиженного природного газа. Вероятно, это запрос его официальных спонсоров, которые занимаются этим бизнесом в его штате,

– отметил Шейтельман.

Спикер Палаты представителей США пытается объединить помощь Украине и собственную выгоду.

Джонсон пытается обменять вопрос Украины на защиту своей должности спикера, чтобы дожить до выборов. Это не глобальная политика, а какие-то мелкие интересы,

– отметил Михаил Шейтельман.

Майкл Джонсон и законопроект о помощи Украине