Джонсон понимает, что НАТО не работает как союз, – Пионтковский

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс, который будет противостоять России и станет альтернативой ЕС.

У британского премьера на то есть свои причины. Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Почему Джонсон хочет создать новый военный союз? Он понимает, что НАТО не работает как союз.

– считает публицист.

Справедливости ради он добавил, что отдельные страны оказывают огромную помощь Украине. Однако организация, работающая под призмой консенсуса, не может быть эффективной.

"Есть как минимум четыре страны, больше сочувствующие России, чем Украине. Это Франция, Германия, Италия и Венгрия, которой руководит бандит из "шайки" Могилевича", – добавил Пионтковский.

Закрыть небо над Западом Украины

Экс-руководитель Бюро Нацбезопасности Польши Станислав Козей заявил, что Варшава может взять на себя противовоздушную оборону над западными областями Украины. Это произойдет в том случае, если Россия продолжит атаковать ракетами большой дальности пограничные районы с Польшей.

Военный эксперт Олег Жданов 24 каналу сообщил, что считает такой сценарий помощи не вероятным. По его мнению, это только политическое заявление, которое не будет воплощено для защиты нашего государства. Он пояснил, что в противном случае возникнет ситуация, когда российскую ракету будет сбивать польская противоракетная оборона.

Вместе с тем российский правозащитник Марк Фейгин убежден, что такой вариант развития событий кажется достаточно реальным.

Напомним, что генсек НАТО ранее отмечал, что Запад должен сделать все, чтобы Киеву не пришлось идти на территориальные уступки. Он отметил, что мир в Украине возможен, но вопрос заключается в его цене. По его убеждению, Запад тоже платит цену, потому что поддерживает Украину и имеет экономические убытки от санкций против России.

В то же время, в адрес НАТО с начала полномасштабной российской агрессии все чаще звучит критика. Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что НАТО помогает Украине недостаточно. Глава правительства Польши призвал все государства делать гораздо больше, в частности, в поставках Украине оружия и артиллерии.

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