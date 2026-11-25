Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал европейские страны направить военных в Украину еще до заключения соглашения о прекращении огня с Россией. Он убежден, что такое присутствие не приведет к расширению войны.

Об этом Борис Джонсон заявил в интервью Sky News после выступления в Королевском институте объединенных служб.

Что Джонсон предлагает европейским странам?

Он выступил за присутствие европейских военных в Украине до того, как Россия согласится на прекращение огня. Речь идет прежде всего о символическом жесте поддержки Украины. Военные могли бы прибыть в рамках так называемой коалиции желающих и выполнять логистические и вспомогательные задачи в безопасных районах, расположенных вдали от линии фронта.

Джонсон подчеркнул, что решение о приглашении иностранных военных должны принимать украинские власти.

Вы бы сказали, что украинцы сами должны решать, какие страны пригласить для направления своих войск в Украину. Это не зависит от Кремля – это самое главное,

– заявил он.

На вопрос, может ли такое присутствие втянуть НАТО в войну с Россией, Джонсон ответил, что Альянс несравненно сильнее российской армии. Он также отметил, что Владимир Путин уже применяет против украинцев различные средства террора.

По мнению бывшего премьера, российский лидер должен осознать стратегическую цель Запада – интеграцию Украины в западное политическое и оборонное пространство.

В то же время предложение Джонсона пока не соответствует планам, которые официально обсуждают союзники Украины. Великобритания признает присутствие небольшого числа своих военных в Украине. Они помогают украинским военнослужащим, не участвуют в боевых действиях, а также обеспечивают безопасность британского посла и других дипломатов в Киеве.

Однако более широкое развертывание иностранных войск пока не предусматривается. Коалиция желающих уже работает над планами создания Многонациональных сил для Украины, которые должны стать частью системы гарантий безопасности. Согласно официальным заявлениям, эти силы могут быть развернуты только после убедительного прекращения боевых действий.