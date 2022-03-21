Джонсон рассматривает возможность приехать в Киев, – СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность поездки в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине в полномасштабной войне, которую развязала Россия.

Сообщается, что премьер-министр попросил чиновников изучить целесообразность и ценность поездки в украинскую столицу для переговоров с президентом Зеленским.

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При этом сотрудники службы безопасности якобы сильно нервничают из-за такой перспективы.

В настоящее время премьер определяет целесообразность поездки

Источники в Уайтголле сообщают, что господин Джонсон хочет выполнить свой план, если он окажется полезным.

Если отбросить соображения безопасности, которые очень значительны, вопрос заключается в том, сможете ли вы добиться чего-то большего при личном визите, или это будет просто демонстрация солидарности, и достаточно ли этой причины,

– сообщили источники издания.

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