Джонсон рассматривает возможность приехать в Киев, – СМИ
Источник:Daily Mail
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность поездки в Киев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине в полномасштабной войне, которую развязала Россия.
Сообщается, что премьер-министр попросил чиновников изучить целесообразность и ценность поездки в украинскую столицу для переговоров с президентом Зеленским.
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При этом сотрудники службы безопасности якобы сильно нервничают из-за такой перспективы.
В настоящее время премьер определяет целесообразность поездки
Источники в Уайтголле сообщают, что господин Джонсон хочет выполнить свой план, если он окажется полезным.
Если отбросить соображения безопасности, которые очень значительны, вопрос заключается в том, сможете ли вы добиться чего-то большего при личном визите, или это будет просто демонстрация солидарности, и достаточно ли этой причины,
– сообщили источники издания.
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