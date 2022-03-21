Повідомляється, що прем'єр-міністр попросив чиновників вивчити доцільність та цінність поїздки в українську столицю для переговорів із президентом Володимиром Зеленським.

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При цьому співробітники служби безпеки нібито сильно нервуються через таку перспективу.

Наразі прем'єр визначає доцільність поїздки

Джерела в Вайтголлі повідомляють, що пан Джонсон хоче виконати свій план, якщо він виявиться корисним.

Якщо відкинути міркування безпеки, які є дуже значними, питання полягає в тому, чи зможете ви добитися чогось більшого при особистому візиті, чи це буде просто демонстрація солідарності, і чи достатньо цієї причини,

– повідомили джерела видання.