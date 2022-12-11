Война в Украине может закончиться только поражением Путина: Джонсон рассказал, что для этого нужно

Верный друг Украины Борис Джонсон подчеркнул, что война может завершиться только поражением российского диктатора. Экспремьер Великобритании также рассказал, что именно поможет этого достичь.

Никакое урегулирование путем переговоров с Россией невозможно. Чем дольше продолжается конфликт, тем дороже он становится, подчеркнул Борис Джонсон.

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Никакого соглашения "земля в обмен на мир" быть не может

Джонсон убежден, что российские войска должны быть отброшены на фактические границы до 24 февраля. Бывший премьер Великобритании подчеркнул, что ни Владимир Зеленский, ни украинский народ не могут смириться с другим результатом после пережитой жестокости оккупантов.

Никакого соглашения "земля в обмен на мир" не может быть, даже если бы Путин предлагал его, и даже если бы ему можно было доверять, чего нельзя сказать о нем,

– подчеркнул Джонсон.

Также добавил, что в интересах всех, в том числе и самой России, чтобы "занавес как можно скорее опустился над авантюрой Путина". В частности, не в 2025 или 2024 году, а в 2023 году. Джонсон утверждает, что мир не может дальше смотреть, как украинцев терроризируют беспилотниками и ракетами.

"Это моральное отвращение, когда миллионы ночь за ночью остаются без отопления, света или воды, не говоря уже о непрерывном беспорядочном убийстве мирных жителей. И чем дольше Путин будет продолжать свои бессмысленные нападки, тем дольше будет продолжаться глобальное экономическое кровотечение", – подчеркнул политик.

"Давайте поможем этим отважным украинцам"

Надо срочно пересмотреть, что именно может сделать Запад, чтобы помочь украинскому народу выгнать оккупантов. Джонсон уверен, что это единственное правдоподобное основание, на котором вообще можно начинать разговор о будущем.

Поэтому разделим бремя и ускорим решение. Сначала давайте предоставим украинцам необходимую помощь против атак с воздуха. Киеву нужны беспилотные летательные аппараты для обнаружения мест запуска беспилотников и ракет, а также зенитные ракеты для их выведения,

– сказал Джонсон.

Кроме того, Украине необходимы системы большего радиуса действия, в частности такие, как ATACMS. Они позволили бы нацеливаться на пусковые площадки, подчеркнул политик. Также он призвал предоставить нашему государству бронемашины и танки.

Кроме того, Джонсон подчеркнул, что изнурительный контраргумент о том, что якобы увеличение поставок оружия чревато эскалацией, – это полная чушь. Ведь Путин знает, какие будут последствия использования ядерного или другого оружия массового уничтожения. Более того, российский диктатор сам боится эскалации.

Ради всего мира, давайте поможем этим отважным украинцам завершить дело, и чем быстрее, тем лучше,

– подытожил Джонсон.

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