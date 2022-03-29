Джонсон заявил, соглашения о прекращении огня в Украине будет недостаточно для отмены санкций
Борис Джонсон заявил, что соглашения о прекращении огня в Украине будет недостаточно для отмены санкций против России. Необходимо давить, чтобы страна-оккупант полностью изменила курс.
Соответствующее заявление премьер-министра Великобритании журналистам передал его представитель. Джонсон настроен решительно.
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Премьер-министр сказал, что само прекращение огня не станет причиной для снятия санкций Великобритании с России. Он сказал, что давление на Путина необходимо усилить, чтобы Россия полностью изменила курс,
– рассказал спикер.
Владимир Зеленский и Борис Джонсон 28 марта провели телефонный разговор. Его темой стали поддержка и усиление санкций против России.
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