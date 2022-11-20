Джонсон заработал более 300 тысяч евро за 8 часов: как ему это удалось

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заработал 276 130 фунтов стерлингов, что составляет около 316 тысяч евро. Такой гонорар политик получил всего за 8 часов.

Гонорар заплатили Джонсону за выступление перед американскими страховыми агентами и брокерами на конференции в Колорадо-Спрингс. Журналисты подсчитали, что работал политик 8 с половиной часов.

Хочет дальше заниматься Украиной, – Давыдюк прокомментировал идею Джонсона создать новую организацию

Впрочем, само выступление длилось 30 минут, еще 45 минут – разговор у камина. То есть гонорар экспремьера достиг почти 32 500 фунтов в час, то есть более 37 тысяч евро.

Джонсон прервал отпуск

Издание Times отмечает, что Джонсон прервал свой отпуск с женой и детьми в Доминикане, чтобы уехать на 1 день в США.

К слову, члены британского парламента должны документировать дополнительные расходы в специальном реестре. Его обновляют каждые 28 дней. Согласно данным в реестре, после выступления Джонсон уехал в Монтану. Его пригласил медиамагната Руперт Мердок за 11 559 фунтов стерлингов – 13 260 евро.

Такой заработок – не новый

СМИ отмечает, что такая практика заработка распространена среди британских политиков. К примеру, предшественница Джонсона, премьер-министр Тереза Мэй также регулярно зарабатывает немалые деньги на выступлениях.

Однако если сравнивать, ее гонорары выглядят скромными. В последней записи в реестре Мэй указала, что получила 97 000 фунтов стерлингов за выступление в США.

Смотрите также – Премьер-министр Британии Риши Сунак встретился с Зеленским в Киеве: видео