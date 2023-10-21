Были вместе почти 10 лет: Мэлони бросила бойфренда после скандального заявления об изнасиловании
Источник:Джорджия Мелони
Джорджа Мэлони сообщила, что ее отношения с Андреа Джамбруно завершились. Недавно он оскандалился циничным заявлением об изнасиловании.
Пара была вместе почти 10 лет. У Мэлони и Джамбруно есть дочь Джиневра.
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Мои отношения с Андреа Джамбруно, продолжавшиеся почти 10 лет, заканчиваются. Уже некоторое время, как наши пути разошлись, и пора это признать,
– заявила Мэлони.
Она поблагодарила Джамбруно за прекрасные годы и за то, что через много сложностей они прошли вместе. Мелони подчеркнула, что она также благодарна за самое важное в своей жизни – дочь. Джиневра любит свою маму и любит своего отца.
Джамбруно оказался в эпицентре скандала
Ранее Джамбруно оказался в эпицентре скандала из-за своего циничного заявления об изнасиловании. Телеведущий занялся виктимблеймингом.
"Если вы идете на танцы, вы имеете полное право напиться... Но если вы не напиваетесь и не теряете смысл, вы также можете избежать определенных проблем, потому что тогда вы рискуете встретить "волка", – заявил он.
Как отреагировала на это Мелони можно прочитать здесь.
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