Джулиани хотел отстранить от должности посла США в Украине Йованович
Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что бывший посол США в Украине Мари Йованович препятствовала ему получить компромат на оппонента Трампа Джо Байдена. Поэтому он считал своей задачей убрать ее с должности.
Такую информацию он сообщил в интервью The New Yorker. В ней описано расследование Джулиани в Украине и его разговор с экс-главой Генпрокуратуры Украины Юрием Луценко.
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Я считал, что Йованович нужно было убрать прочь. Она осложнила бы расследования (против Байдена – 24 канал) любому, – говорится в тексте.
В начале декабря Джулиани посетил Киев. По его словам, во время поездки в Украину удалось собрать важную информацию, касающуюся оппонентов американского лидера. Джулиани объяснил, что на основе полученных данных готовит для Трампа доклад.
Что известно о Мари Йованович
- Возглавляла посольство США в Украине с 2016 до 2019 года.
- Экс-генпрокурор Юрий Луценко в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время его первой встречи с послом она предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. Также Луценко отмечал, что ГПУ не недополучила средств на сумму почти 4 миллиона долларов, которые должно выделить бы посольство США в Украине.
- На такие громкие слова сразу же отреагировали в Государственном департаменте США. Там отметили, что такие заявления "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович". Но потом ее уволили.
- После увольнения Йованович Дональд Трамп в беседе с Владимиром Зеленским назвал ее "плохим послом".
- Она сообщила, что отказалась передавать просьбу адвоката Трампа Руди Джулиани украинским чиновникам. Йованович порекомендовала для коммуникации использовать официальные правоохранительные каналы.
- Экс-посол давала показания по делу об импичменте трем комитетам Палаты представителей США в середине октября. В частности, сообщила, что ее испугали слова Трампа о том, что "на нее вскоре ждут определенные вещи".