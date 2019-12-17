Джулиани хотел отстранить от должности посла США в Украине Йованович

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что бывший посол США в Украине Мари Йованович препятствовала ему получить компромат на оппонента Трампа Джо Байдена. Поэтому он считал своей задачей убрать ее с должности.

Такую информацию он сообщил в интервью The New Yorker. В ней описано расследование Джулиани в Украине и его разговор с экс-главой Генпрокуратуры Украины Юрием Луценко.

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Я считал, что Йованович нужно было убрать прочь. Она осложнила бы расследования (против Байдена – 24 канал) любому, – говорится в тексте.

В начале декабря Джулиани посетил Киев. По его словам, во время поездки в Украину удалось собрать важную информацию, касающуюся оппонентов американского лидера. Джулиани объяснил, что на основе полученных данных готовит для Трампа доклад.

Что известно о Мари Йованович