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      Джулиани хотел отстранить от должности посла США в Украине Йованович

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      Джулиани считал своей задачей отстранить от должности Йованович / censor.net.ua

      Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что бывший посол США в Украине Мари Йованович препятствовала ему получить компромат на оппонента Трампа Джо Байдена. Поэтому он считал своей задачей убрать ее с должности.

      Такую информацию он сообщил в интервью The New Yorker. В ней описано расследование Джулиани в Украине и его разговор с экс-главой Генпрокуратуры Украины Юрием Луценко.

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      Я считал, что Йованович нужно было убрать прочь. Она осложнила бы расследования (против Байдена – 24 канал) любому, – говорится в тексте.

      В начале декабря Джулиани посетил Киев. По его словам, во время поездки в Украину удалось собрать важную информацию, касающуюся оппонентов американского лидера. Джулиани объяснил, что на основе полученных данных готовит для Трампа доклад.

      Что известно о Мари Йованович

      • Возглавляла посольство США в Украине с 2016 до 2019 года.
      • Экс-генпрокурор Юрий Луценко в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время его первой встречи с послом она предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. Также Луценко отмечал, что ГПУ не недополучила средств на сумму почти 4 миллиона долларов, которые должно выделить бы посольство США в Украине.
      • На такие громкие слова сразу же отреагировали в Государственном департаменте США. Там отметили, что такие заявления "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович". Но потом ее уволили.
      • После увольнения Йованович Дональд Трамп в беседе с Владимиром Зеленским назвал ее "плохим послом".
      • Она сообщила, что отказалась передавать просьбу адвоката Трампа Руди Джулиани украинским чиновникам. Йованович порекомендовала для коммуникации использовать официальные правоохранительные каналы.
      • Экс-посол давала показания по делу об импичменте трем комитетам Палаты представителей США в середине октября. В частности, сообщила, что ее испугали слова Трампа о том, что "на нее вскоре ждут определенные вещи".
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости США Юрий Луценко Дональд Трамп
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