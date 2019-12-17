Джуліані хотів усунути з посади послиню США в Україні Йованович

Адвокат президента США Рудольф Джуліані заявив, що колишня послиня США в Україні Марі Йованович перешкоджала йому отримати компромат на політичного опонента Трампа Джо Байдена. Тому він вважав своїм завдання прибрати її з посади.

Таку інформацію він повідомив в інтерв’ю The New Yorker. У ній описане розслідування Джуліані в Україні та його розмова з ексочільником Генпрокуратури України Юрієм Луценком.

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Я вважав, що Йованович потрібно було усунути геть. Вона ускладнила б розслідування (проти Байденів – 24 канал) будь-кому, – йдеться в тексті.

На початку грудня Джуліані відвідав Київ. За його словами, під час поїздки в Україну вдалося зібрати важливу інформацію, що стосується опонентів американського лідера. Джуліані пояснив, що на основі отриманих даних готує для Трампа доповідь.

Що відомо про Марі Йованович