Джуліані хотів усунути з посади послиню США в Україні Йованович
Адвокат президента США Рудольф Джуліані заявив, що колишня послиня США в Україні Марі Йованович перешкоджала йому отримати компромат на політичного опонента Трампа Джо Байдена. Тому він вважав своїм завдання прибрати її з посади.
Таку інформацію він повідомив в інтерв’ю The New Yorker. У ній описане розслідування Джуліані в Україні та його розмова з ексочільником Генпрокуратури України Юрієм Луценком.
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Я вважав, що Йованович потрібно було усунути геть. Вона ускладнила б розслідування (проти Байденів – 24 канал) будь-кому, – йдеться в тексті.
На початку грудня Джуліані відвідав Київ. За його словами, під час поїздки в Україну вдалося зібрати важливу інформацію, що стосується опонентів американського лідера. Джуліані пояснив, що на основі отриманих даних готує для Трампа доповідь.
Що відомо про Марі Йованович
- Очолювала посольство США в Україні з 2016 до 2019 року.
- Ексгенпрокурор Юрій Луценко у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час його першої зустрічі з послинею вона надала йому список осіб, щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. Також Луценко наголошував, що ГПУ не доотримала коштів на суму у майже 4 мільйонів доларів, які мало б виділити посольство США в Україні.
- На такі гучні слова одразу ж відреагували у Державному департаменті США. Там наголосили, що такі заяви "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович". Та згодом її звільнили з посади.
- Після звільнення Йованович Дональд Трамп у розмові із Володимиром Зеленським назвав її "поганим послом".
- Вона ж повідомила, що відмовилася передавати прохання адвоката Трампа Руді Джуліані українським чиновникам. Йованович порекомендувала для комунікації використовувати офіційні правоохоронні канали.
- Експослиня давала свідчення у справі імпічменту трьом комітетам Палати представників США в середині жовтня. Зокрема, повідомила, що її злякали слова Трампа про те, що "на неї невдовзі чекають певні речі".