Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Лилии Аверьяновой.

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Мама "Джуса" посетила его могилу с наградой

В воскресенье, 29 декабря, мать погибшего "Джуса" пришла на могилу сына с его наградой. Женщина опубликовала фото высшей награды, которой ее сын был удостоен посмертно. Также прикрепила кадры награды на фоне портрета Андрея.

Посмертная награда "Джуса" / фото Лилии Аверьяновой

"Андрюша, ты это заслужил", – написала мама "Джуса".

Мама "Джуса" с его посмертной наградой / фото Лилии Аверьяновой

Отметим, о присвоении военному летчику Андрею Пильщикову звания Герой Украины свидетельствует указ президента №658/2024, датированный накануне, 30 сентября. На сайте президента указано, что с марта 2022-го по август 2023-го пилот совершил 101 боевой вылет. Благодаря этому удалось уничтожить воздушные цели, комплексы ПВО, вооружение, авиационную и военную технику россиян.

Орден "Золотая звезда" погибшего пилота / фото Лилии Аверьяновой

Добавим, что "Джус" погиб 25 августа 2023 года в результате столкновения двух военных самолетов.