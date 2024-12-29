Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Лілії Авер'янової.

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Мама "Джуса" відвідала його могилу з нагородою

У неділю, 29 грудня, мати загиблого "Джуса" прийшла на могилу сина з його нагородою. Жінка опублікувала фото найвищої відзнаки, якої її син був удостоєний посмертно. Також прикріпила кадри нагороди на тлі портрета Андрія.

Посмертна нагорода "Джуса" / фото Лілії Авер'янової

"Андрійку, ти це заслужив", – написала мама "Джуса".

Мама "Джуса" з його посмертною нагородою / фото Лілії Авер'янової

Зазначимо, про присвоєння військовому льотчику Андрію Пільщикову звання Герой України свідчить указ президента №658/2024, датований напередодні, 30 вересня. На сайті президента вказано, що з березня 2022-го до серпня 2023-го пілот здійснив 101 бойовий виліт. Завдяки цьому вдалося знищити повітряні цілі, комплекси ППО, озброєння, авіаційну та військову техніку росіян.

Орден "Золота зірка" загиблого пілота / фото Лілії Авер'янової

Додамо, що "Джус" загинув 25 серпня 2023 року внаслідок зіткнення двох військових літаків.