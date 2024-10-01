Про присвоєння звання льотчику стало відомо з указу, оприлюдненому на сайті Офісу президента. Зауважимо, що "Джус" загинув ще 25 серпня 2023 року внаслідок зіткнення двох військових літаків.

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Зеленський присвоїв "Джусу" звання Героя України

Про присвоєння військовому льотчику Андрію Пільщикову звання Герой України свідчить указ президента №658/2024, датований напередодні, 30 вересня.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: надати звання Герой України з відзначенням ордена "Золота Зірка" Пільщикову Андрію Борисовичу – майору (посмертно),

– йдеться в указі.

Як загинув "Джус"

Ще 25 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України, серед яких був і Андрій Пільщиков, відомий загалу за позивним "Джус".

Він служив льотчиком винищувача МіГ-29. З початком повномасштабної війни захищав небо України, брав участь у повітряній обороні Києва. "Джус" неодноразово давав інтерв'ю західним ЗМІ, зокрема The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News, де закликав західних партнерів надати Україні сучасні винищувачі.