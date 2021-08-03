В ЕБА обеспокоены ситуацией на железной дороге и призывают УЗ усилить контроль за безопасностью

Укрзализныце необходимо обеспечить капитальный ремонт и реконструкцию железнодорожных путей на ближайшие пять лет до 1000 км в год, отмечают в Европейской Бизнес Ассоциации.

В Укрзализныце сегодня остро стоит проблема с грузовым подвижным составом и его техническим состоянием.

Об этом заявляют некоторые эксперты, пишут в своей статье журналисты.

Как говорится в материале, в Украине в 2020 году произошло 813 транспортных событий на железной дороге. В результате них 212 человек погибли и 140 получили травмы. В частности, зарегистрировано 479 аварий, из которых 126 аварий в результате столкновения, схода с рельсов подвижного состава железнодорожного транспорта.

О причинах аварий можно судить по пояснительной записке Министерства инфраструктуры, которая есть в распоряжении журналистов.

Из имеющихся грузовых вагонов в количестве 174,07 тысяч единиц 72,5% (126 тысяч единиц) эксплуатируются с истекшим нормативным сроком службы,

– говорится в документе.

Эксперты в своем мнении едины: проблема с вагонами сегодня в первую очередь стоит остро для самой Укрзализныци.

"Потому что тратится колоссальное количество финансов и организационных усилий для подачи вагонов под погрузку, но они прибывают в непригодном виде, как в техническом, так и в коммерческом смысле. Очень много Укрзализныця тратит впустую в связи с этим моментом. У частных парков ситуация лучше. Каждый владелец следит за своими вагонами, иногда даже руками арендатора, но поддерживает их в хорошем состоянии", – объясняет генеральный директор ООО "ТЕП Вертикаль" Олег Бурлаченко.

В свою очередь, главный аналитик BGS Rail Всеволод Пасхальный добавляет: вопрос ремонта стоит по-разному для частного парка и вагонов Укрзализныци.

"Частный парк следит за своим подвижным составом. Им приходится делать плановые ремонты и качество этих ремонтов адекватное. В Укрзализныце есть проблемы с тем, что плановые ремонты не проводятся, и по факту этот парк переходит в нерабочий. И в целом, имея на бумаге большой парк вагонов, сколько рабочих вагонов в этом парке непонятно", – говорит он.

Как сообщалось, 23 марта 2021 года ситуацией с безопасностью на железной дороге озаботился бизнес. Европейская Бизнес Ассоциация написала Министерству инфраструктуры Украины официальное обращение. Эксперты Комитета по логистике ЕБА считают: после реформирования Укрзализныци необходимо передать полномочия по контролю за ремонтами вагонов Государственной службе безопасности на транспорте.

"Кроме этого, Укрзализныце необходимо обеспечить капитальный ремонт и реконструкцию железнодорожных путей на ближайшие пять лет до 1000 км в год. На сегодня, уже по одной трети всей протяженности железнодорожных путей, а это около 8,5 тыс. км, просроченные плановые ремонты, а на 1,1 тысячи километров действуют ограничения скорости. Учитывая это, Ассоциация обращается с просьбой принять необходимые меры по усилению контроля со стороны Укрзализныци за этой ситуацией, чтобы обеспечить лучший уровень безопасности во время железнодорожных перевозок", – говорится в тексте обращения.

СЕО TAS-Logistic Владимир Иващенко на своей странице в Facebook ранее также подчеркивал необходимость подобного разделения полномочий в УЗ из-за существующей внутри компании "круговой поруки".

"УЗ отвечает за безопасность движения. Безопасность – ключевой вопрос. Пассажирские и грузовые вагоны ездят по одним путям. И то, что УЗ может позволить себе не ремонтировать свои вагоны – это из-за бесконтрольности. Качество вагонов УЗ контролируют сотрудники УЗ. Неисправные вагоны УЗ ремонтируются на вагоноремонтных заводах УЗ по ценам, установленным УЗ. Качество ремонтов УЗ на ремонтных заводах УЗ контролируют специалисты УЗ. Аварии на УЗ расследуют сотрудники УЗ ... Как говорится, "что случилось в Вегасе – остается в Вегасе", – отмечал эксперт.