В Укрзалізниці сьогодні гостро стоїть проблема з вантажним рухомим складом і його технічним станом.

Про це заявляють деякі експерти, пишуть у своїй статті журналісти.

Як мовиться в матеріалі, в Україні у 2020 році відбулося 813 транспортних подій на залізниці. В результаті них 212 осіб загинули і 140 отримали травми. Зокрема, зареєстровано 479 аварій, з яких 126 аварій внаслідок зіткнення, сходження з рейок рухомого складу залізничного транспорту.

Про причини аварій можна судити за пояснювальною запискою Міністерства інфраструктури, яка є в розпорядженні журналістів.

З наявних вантажних вагонів в кількості 174,07 тис. одиниць 72,5% (126 тисяч одиниць) експлуатуються з вичерпаним нормативним терміном служби,

– йдеться в документі.

Експерти у своїй думці єдині: проблема з вагонами сьогодні в першу чергу стоїть гостро для самої Укрзалізниці.

"Тому що витрачається колосальна кількість фінансів та організаційних зусиль для подачі вагонів під навантаження, але вони прибувають в непридатному вигляді, як в технічному, так і в комерційному сенсі. Дуже багато Укрзалізниця витрачає даремно у зв'язку з цим моментом. У приватних парків ситуація краща. Кожен власник стежить за своїми вагонами, іноді навіть руками орендаря, але підтримує їх у хорошому стані", – пояснює генеральний директор ТОВ "ТЕП Вертикаль" Олег Бурлаченко.

У свою чергу, головний аналітик BGS Rail Всеволод Великодній додає: питання ремонту коштує по-різному для приватного парку і вагонів Укрзалізниці.

"Приватний парк стежить за своїм рухомим складом. Їм доводиться робити планові ремонти і якість цих ремонтів адекватне. В Укрзалізниці є проблеми з тим, що планові ремонти не проводяться, і за фактом цей парк переходить в неробочий. І в цілому, маючи на папері великий парк вагонів, скільки робочих вагонів в цьому парку незрозуміло", – говорить він.

Як повідомлялося, 23 березня 2021 року ситуацією з безпекою на залізниці перейнявся бізнес. Європейська Бізнес Асоціація написала Міністерству інфраструктури України офіційне звернення. Експерти Комітету з логістики ЄБА вважають: після реформування Укрзалізниці необхідно передати повноваження з контролю за ремонтами вагонів Державній службі безпеки на транспорті.

"Крім цього, Укрзалізниці необхідно забезпечити капітальний ремонт і реконструкцію залізничних шляхів на найближчі п'ять років до 1000 км на рік. На сьогодні, вже по одній третині всієї протяжності залізничних колій, а це близько 8,5 тис. км, прострочені планові ремонти, а на 1,1 тис. км діють обмеження швидкості. З огляду на це, Асоціація звертається з проханням вжити необхідних заходів щодо посилення контролю з боку Укрзалізниці за цією ситуацією, щоб забезпечити кращий рівень безпеки під час залізничних перевезень", – йдеться в тексті звернення.

СЕО TAS-Logistic Володимир Іващенко на своїй сторінці в Facebook раніше також наголошував на необхідності подібного поділу повноважень в УЗ через існуючу всередині компанії "кругової поруки".

"УЗ відповідає за безпеку руху. Безпека – ключове питання. Пасажирські і вантажні вагони їздять одними коліями. І те, що УЗ може дозволити собі не ремонтувати свої вагони – це через безконтрольність. Якість вагонів УЗ контролюють співробітники УЗ. Несправні вагони УЗ ремонтуються на вагоноремонтних заводах УЗ за цінами, встановленими УЗ. Якість ремонтів УЗ на ремонтних заводах УЗ контролюють фахівці УЗ. Аварії на УЗ розслідують співробітники УЗ ... Як кажуть, "що трапилося у Вегасі – залишається у Вегасі", – відзначав експерт.