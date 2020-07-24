Европейский банк реконструкции и развития может предоставить Украине почти полмиллиарда евро на ремонт дорог. Соглашение о финансировании должны подписать до конца 2020 года.

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с руководством ЕБРР. Во время него президент выразил надежду, что банк продолжит сотрудничество с Украиной по финансированию инфраструктурных проектов, пишет пресс-служба Офиса Президента.

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Министерство инфраструктуры и Укравтодор работают над тем, чтобы уже к концу 2020 года подписать соглашение на 450 миллионов евро,

– отметил Зеленский.

По его словам, это позволит уже в 2021 году приступить к реконструкции дорог.

Напомним, в Украине появится кредитная программа для ремонта дорог. Президент подписал соответствующий закон.

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