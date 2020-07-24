Украина ожидает от ЕБРР почти полмиллиарда евро на дороги
Европейский банк реконструкции и развития может предоставить Украине почти полмиллиарда евро на ремонт дорог. Соглашение о финансировании должны подписать до конца 2020 года.
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с руководством ЕБРР. Во время него президент выразил надежду, что банк продолжит сотрудничество с Украиной по финансированию инфраструктурных проектов, пишет пресс-служба Офиса Президента.
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Министерство инфраструктуры и Укравтодор работают над тем, чтобы уже к концу 2020 года подписать соглашение на 450 миллионов евро,
– отметил Зеленский.
По его словам, это позволит уже в 2021 году приступить к реконструкции дорог.
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Что такое ЕБРР?Европейский банк реконструкции и развития – международный финансово-кредитный институт, который оказывает помощь странам от Центральной Европы до Центральной Азии для проведения рыночных реформ, активного интегрирования экономик этих стран в международные хозяйственные связи.
Является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в стране в 1993 году банк профинансировал 445 проектов на общую сумму почти 14,6 миллиарда евро.