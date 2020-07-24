Європейський банк реконструкції та розвитку може надати Україні майже пів мільярда євро на ремонт доріг. Угоду про фінансування мають підписати до кінця 2020 року.

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з керівництвом ЄБРР. Під час неї пПрезидент висловив сподівання, що банк продовжить співпрацю з Україною щодо фінансування інфраструктурних проєктів, пише пресслужба Офісу Президента.

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Міністерство інфраструктури та Укравтодор працюють над тим, щоб уже до кінця 2020 року підписати угоду на 450 мільйонів євро,

– зазначив Зеленський.

За його словами, це дозволить вже у 2021 році приступити до реконструкції доріг.

Нагадаємо, в Україні з'явиться кредитна програма для ремонту доріг. Президент підписав відповідний закон.

Що відомо про перерозподіл Фонду боротьби з COVID-19

Кабінет Міністрів вирішив половину суми, призначеної на боротьбу проти COVID-19, використати в інших цілях.

Зокрема, 35 мільярдів гривень передадуть на ремонт доріг.

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Які дороги планували зробити у 2020 / Інфографіка 24 каналу