Україна очікує від ЄБРР майже пів мільярда євро на дороги
Європейський банк реконструкції та розвитку може надати Україні майже пів мільярда євро на ремонт доріг. Угоду про фінансування мають підписати до кінця 2020 року.
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з керівництвом ЄБРР. Під час неї пПрезидент висловив сподівання, що банк продовжить співпрацю з Україною щодо фінансування інфраструктурних проєктів, пише пресслужба Офісу Президента.
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Міністерство інфраструктури та Укравтодор працюють над тим, щоб уже до кінця 2020 року підписати угоду на 450 мільйонів євро,
– зазначив Зеленський.
За його словами, це дозволить вже у 2021 році приступити до реконструкції доріг.
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- Зокрема, 35 мільярдів гривень передадуть на ремонт доріг.
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Що таке ЄБРР?Європейський банк реконструкції та розвитку – міжнародний фінансово-кредитний інститут, який надає допомогу країнам від Центральної Європи до Центральної Азії для проведення ринкових реформ, активного інтегрування економік цих країн у міжнародні господарські зв'язки.
Є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Від початку своєї діяльності в країні в 1993 році банк профінансував 445 проєктів на загальну суму в майже 14,6 мільярда євро.