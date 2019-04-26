ЕБРР, ЕС и правительство Швеции выделили 5,3 млн евро в поддержку женщин-предпринимателей

Развивать бизнес женщинам, которые занимаются предпринимательской деятельностью, помогают ЕБРР, ЕС и правительство Швеции.

В рамках программы Women in business открыта кредитная линия в более чем 5 миллионов евро для "Банка Львов" в поддержку украинок-предпринимательниц.

"Мы рассчитываем, что минимум несколько сотен кредитов будут профинансированы в рамках этой кредитной линии. Помощь будет заключаться как в развитии самого бизнеса, так и в поиске новых рынков сбыта, улучшении качества продукта, работе с финансовыми предпринимателями и разработке бизнес-плана", – отметил заместитель директора ЕБРР в Украине Александр Павлов.

Программа "Женщины в бизнесе" действует в 18 странах и финансово помогла в предпринимательских делах уже более 50 тысячам женщин. Кроме ЕБРР, ее финансируют ЕС через инициативу "EU4Business", правительство Швеции, Фонд ЕБРР стран с переходной экономикой и Фонд ЕБРР содействия малому бизнесу.

"Для чего используются европейские гранты? Для того, чтобы покрыть риски. Ведь кредит предприниматели будут брать в национальной валюте. Мы работаем с этим, а клиенты больше концентрируются на бизнесе и возможностях", – сказал координатор экономического сектора Делегации ЕС в Украине Симоне Раудино.

"У нас в Швеции внешняя политика делает акцент на поддержку женщин, в поддержку равенства. И поэтому мы считаем, что это важный проект", – пояснил советник Посольства Швеции в Украине Калле Книйвиля.

На сегодня именно Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. За почти тридцать лет своей деятельности учреждение выделило около 13-ти миллиардов евро, чем поддержала более четырехсот проектов.