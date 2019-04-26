23:21
26 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, 25 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      ЕБРР, ЕС и правительство Швеции выделили 5,3 млн евро в поддержку женщин-предпринимателей

      9 Читати новину українською

      Развивать бизнес женщинам, которые занимаются предпринимательской деятельностью, помогают ЕБРР, ЕС и правительство Швеции.

      В рамках программы Women in business открыта кредитная линия в более чем 5 миллионов евро для "Банка Львов" в поддержку украинок-предпринимательниц.

      "Мы рассчитываем, что минимум несколько сотен кредитов будут профинансированы в рамках этой кредитной линии. Помощь будет заключаться как в развитии самого бизнеса, так и в поиске новых рынков сбыта, улучшении качества продукта, работе с финансовыми предпринимателями и разработке бизнес-плана", – отметил заместитель директора ЕБРР в Украине Александр Павлов.

      Программа "Женщины в бизнесе" действует в 18 странах и финансово помогла в предпринимательских делах уже более 50 тысячам женщин. Кроме ЕБРР, ее финансируют ЕС через инициативу "EU4Business", правительство Швеции, Фонд ЕБРР стран с переходной экономикой и Фонд ЕБРР содействия малому бизнесу.

      "Для чего используются европейские гранты? Для того, чтобы покрыть риски. Ведь кредит предприниматели будут брать в национальной валюте. Мы работаем с этим, а клиенты больше концентрируются на бизнесе и возможностях", – сказал координатор экономического сектора Делегации ЕС в Украине Симоне Раудино.

      "У нас в Швеции внешняя политика делает акцент на поддержку женщин, в поддержку равенства. И поэтому мы считаем, что это важный проект", – пояснил советник Посольства Швеции в Украине Калле Книйвиля.

      На сегодня именно Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. За почти тридцать лет своей деятельности учреждение выделило около 13-ти миллиардов евро, чем поддержала более четырехсот проектов.

      blog_ava
      Рубан выехал из Украины, – ГПУ (обновлено)
      сегодня
      1311
      Теги: Бизнес ЕБРР
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      сегодня , 22:01 Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      Артем Овдієнко 248
      Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      сегодня , 20:01 Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      Світлана Попова 335
      Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      сегодня , 19:04 Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      Євгенія Мазур 428
      Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      сегодня , 17:30 Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      Віталій Шабунін 796
      Чорнобиль нікуди не дівся – ми живемо на радіаційній пороховій діжці
      сегодня , 17:17 Чорнобиль нікуди не дівся – ми живемо на радіаційній пороховій діжці
      Віталій Ковач 828
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук