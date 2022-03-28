Еб**утые пи**расы, без сопровождения нас отправляют: еще один перехваченный разговор россиянина

Российские наемники продолжают связываться с родными и близкими, а СБУ перехватывать их разговоры. На этот раз удалось послушать оккупанта, который общается с другим наемником в Украине.

Судя по разговору, несколько дней один из них не выходил на связь. А когда вышел, начал жаловаться, что ничего хорошего здесь их не ждет.

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Оккупантам в Украине несладко

Товарищ тоже очень возмущен тем, что командиры батальонов отправляют их на верную смерть. Кого-то вообще посылают воевать без оружия.

Еб**утые пи**расы без сопровождения, без чистки, нас туда отправляют. Как д*бил один ехал. До Чернигова 4 километра оставались,

– рассказывает он.

Потом жалуется, что переправу в Чернигов взорвали, и ему пришлось вернуться. Сам наемник заметил, что приехал еще 9 марта через Белоруссию.

Долго жаловался, что украинские военные уничтожили его машину, а самим русским солдатам пришлось изрядно побродить. Не обошлось, конечно, и без разговоров о пленных. Говорит, несколько их наши бойцы вместе с танками захватили.

Слушайте полный разговор двух оккупантов:

Но это еще не все. Жаловался он и на то, что воевать-то не с кем. Мол, ребят командиры батальона отправляют без оружия.

Пацаны едут туда без стволов. Комбаты отправляли таких из разных подразделений, из других округов. Когда кричишь им стрелять, а они тебе – что у них нет автоматов,

– жалуется он.

Наемники прекрасно понимают, что победить им не удастся. А те, кем пополняет их ряды российское руководство, прекрасно справляются разве что с задачей быть пушечным мясом. Ну что ж, у нас пакетов на всех хватит.

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