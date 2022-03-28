Судячи з розмови, кілька днів один із них не виходив на зв'язок. А як вийшов, то почав бідкатися, що нічого доброго тут на них не чекає.

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Окупантам в Україні несолодко

Товариш теж вкрай обурений тим, що командири батальйонів відправляють їх на вірну смерть. Когось от узагалі посилають воювати без зброї.

Єб**уті пі**раси без супроводу, без чистки, нас туди відправляють. Як д*біл один їхав. До Чернігова 4 кілометри лишалися,

– розповідає він.

Потім скаржиться, що переправу до Чернігова підірвали, тож йому довелося повернутися. Сам найманець зауважив, що приїхав ще 9 березня через Білорусь.

Довго бідкався, що українські військові понищили його машину, а самим російським солдатам довелося добряче поблукати. Не обійшлося, ясна річ, і без розмов про полонених. Каже, кількох їхніх наші бійці разом з танками захопили.

Слухайте повну розмову двох окупантів:

Але і це ще не все. Скаржився він і на те, що воювати то нема з ким. Мовляв, хлопців командири батальйону відправляють без зброї.

Пацани їдуть туди без стволів. Комбати відправляли таких з різних підрозділів, з інших округів. Коли кричиш їм стріляти, а вони тобі – що у них нема автоматів,

– жаліється він.

Найманці чудово розуміють, що перемогти їм не вдасться. А ті, ким поповнює їхні лави російське керівництво, чудово справляються хіба з завданням бути гарматним м'ясом. Ну що ж, у нас пакетів на всіх вистачить.

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