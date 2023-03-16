Незаконно: суд решил судьбу озера в Edem Resort

Суд вернул в собственность государства земельный участок в селе Стрелки во Львовской области. Там расположено озеро.

Львовская областная прокуратура сообщила, что суд удалось выиграть. Распоряжение о продаже участка в селе Стрелки, где находится Edem Resort Medical & SPA, глава львовской ОГА выдал в августе 2019 года.

Обратите внимание Не декларировали квартиры на Печерске: ВАКС вслед за Камельчуком оправдал "слугу" Пашковского

Площадь участка – более 15 гектаров. Там расположен пруд (водоем общегосударственного значения). Его площадь – 98,2 гектара. Львовская областная прокуратура подчеркнула, что отчуждение этого земельного участка – недопустимо. Об этом говорится в действующем законодательстве.

При этом, в документации по продаже участка стас с нее "тайным путем" исчез, а на его месте появилась спортивная площадка для занятий водными видами спорта,

– говорится в сообщении.

СМИ сообщили, что говорится именно об озере в селе Стрелки. Там расположен Edem Resort Medical & SPA – комплекс отдыха Игоря Кривецкого.

Напомнили, что суды по делу продолжались около 3 лет. Требования прокуратуры удовлетворил Хозяйственный суд города Киева.