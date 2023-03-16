В Центре противодействия коррупции заявили, что в этот раз решение также принимали судьи Сергей Мойсак, Вера Михайленко и Тимур Хамзин. Перед этим Высший антикоррупционный суд оправдал нардепа Юрия Камельчука, сообщает 24 Канал.

Заметьте Забыл о квартире: нардепа Пашковского подозревают во лжи в е-декларации

Что решил суд по Пашковскому

Суд принял, Пашковского Максима Игоревича признать невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 366-2 (декларирование ложной информации – 24 Канал) и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения,

– решили в ВАКС.

Однако в Высшем антикоррупционном суде добавили, что приговор можно обжаловать в апелляционном порядке в течение 30 дней после его оглашения. Для этого следует подать апелляционную жалобу в Апелляционную палату ВАКС.

Что известно о деле Пашковского

В декабре 2022 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении народному депутату от "Слуг народа" Максиму Пашковскому. Он якобы забыл задекларировать аренду квартиры на элитном Печерске в Киеве.

По материалам НАПК, следствие во время расследования установило, что Пашковский не указал в декларации за 2020 год аренду квартиры стоимостью ориентировочно 2 миллиона гривен. Следует заметить, что жилье депутат арендовал в течение года.

Таким образом, народный избранник не задекларировал недвижимое имущество, более чем в 865 раз превышающее прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушил требования закона о предотвращении коррупции,

– заявили в САП.

Следует заметить, что по делу Юрия Камельчука Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что уже готовит апелляцию.

Кратко о деле Камельчука