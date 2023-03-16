У Центрі протидії корупції заявили, що цього разу рішення також ухвалювали судді Сергій Мойсак, Віра Михайленко та Тимур Хамзін. Перед цим Вищий антикорупційний суд виправдав нардепа Юрія Камельчука, повідомляє 24 Канал.

Зауважте Забув про квартиру: нардепа Пашковського підозрюють у брехні в е-декларації

Що вирішив суд щодо Пашковського

Суд ухвалив, Пашковського Максима Ігорьовича визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366-2 (декларування неправдивої інформації – 24 Канал) та виправдати у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення,

– вирішили в ВАКС.

Та у Вищому антикорупційному суді додали, що вирок можна оскаржити в апеляційному порядку впродовж 30 днів після його проголошення. Для цього варто подати апеляційну скаргу до Апеляційної палати ВАКС.

Що відомо про справу Пашковського

У грудні 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру народному депутату від "Слуг народу" Максиму Пашковському. Він нібито "забув" задекларувати оренду квартири на елітному Печерську в Києві.

За матеріалами НАЗК, слідство під час розслідування встановило, що Пашковський не вказав у декларації за 2020 рік оренду квартири вартістю орієнтовно 2 мільйони гривень. Варто зауважити, що житло депутат орендував протягом року.

Таким чином, народний обранець не задекларував нерухоме майно, що більш ніж у 865 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушив вимоги закону про запобігання корупції,

– заявили у САП.

Варто зауважити, що стосовно справи Юрія Камельчука Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що вже готує апеляцію.

Коротко про справу Камельчука