На временно оккупированные территории на Донбассе недавно ездило руководство партии "Единая Россия". Министерство иностранных дел Украины назвало этот визит незаконным и выразило протест.

В МИД отмечают: визит россиян на оккупированные территории не был согласован. Поэтому там выражают протест таким действиям.

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Для чего партийцы "Единой России" ездили на Донбасс

В МИД рассматривают приезд депутатов от "Единой России" как элемент российской кампании перед сентябрьскими выборами в Государственную думу. Дипломаты отмечают, что депутаты теряют поддержку на территории России, поэтому стараются компенсировать ее.

Поездка ярко иллюстрирует упадок поддержки "Единой России" среди российского населения, которую правящая партия РФ сейчас пытается компенсировать за счет привлечения жителей временно оккупированных территорий Украины,

– отмечают в МИД.

Такие действия российской стороны подрывают политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта. В МИД призвали граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, не участвовать в голосовании.

Обратите внимание! Выборы в Госдуму России пройдут 19 сентября 2021 года. Боевики на оккупированных территориях заявили, что жители Донбасса тоже будут голосовать на этих выборах.

В МИД отмечают, что участие украинских граждан с российскими паспортами, навязанными оккупационной администрацией, в выборах в Госдуму поставит под сомнение их легитимность.

Российские паспорта на Донбассе: коротко