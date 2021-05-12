На тимчасово окуповані території на Донбасі нещодавно їздило керівництво партії "Єдина Росія". Міністерство закордонних справ України назвало цей візит незаконним і висловило протест.

У МЗС зазначають: візит росіян на окуповані території не був узгодженим. Відтак там висловлюють протест таким діям.

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Для чого партійці "Єдиної Росії" їздили на Донбас

У МЗС розглядають приїзд депутатів від "Єдиної Росії" як елемент російської кампанії перед вересневими виборами до Державної думи. Дипломати зазначають, що депутати втрачають підтримку на території Росії, тому намагаються компенсувати підтримку.

Поїздка яскраво ілюструє занепад підтримки "Єдиної Росії" серед російського населення, яку провладна партія РФ нині намагається компенсувати за рахунок залучення мешканців тимчасово окупованих територій України,

– зазначають в МЗС.

Такі дії російської сторони підривають політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. У МЗС закликали громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, не брати участі у голосуванні.

Зверніть увагу! Вибори до Держдуми Росії відбудуться 19 вересня 2021 року. Бойовики на окупованих територіях заявили, що мешканці Донбасу теж будуть голосувати на цих виборах.

У МЗС зазначають, що участь українських громадян із російськими паспортами, нав'язаними окупаційною адміністрацією, у виборах до Держдуми поставить під сумнів їхню легітимність.