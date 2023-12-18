Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он предположил, что из-за стабилизации ситуации на фронте Владимир Путин уже не боится потерять свою власть.

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У Путина нет конкурентов на выборах

Впервые Путин сказал, что пойдет в президенты на встрече с участниками войны против Украины, подчеркнув, что тема войны будет ключевой на предстоящих "выборах". Впрочем, как таких выборов на России не будет, ведь еще накануне вторжения Путина зачистил все политическое поле.

Происходящее – это предвыборный пафосный пропагандистский спектакль,

– отметил политолог.

По его мнению, единственным активным оппозиционером в России был в свое время Алексей Навальный, но летом 2020 года был отравлен, а затем заключен в тюрьму, исключив из политического процесса.

"Все остальные (российские политики – 24 Канал) – это декорации. Например, лидер компартии России по-отечески проявляет заботу о Путине. Мол, тот поехал на Север и выступал без шапки, и следует выпороть его помощников за то, что они позволили Путину так рисковать его жизнью. И это говорит потенциальный конкурент на выборах…" – подчеркнул Фесенко.

Акценты Путина по поводу войны в Украине

Путин – это константа и синоним политической системы России, и единственным существенным риском для него были поражения на фронте и мятеж Пригожина.

Теперь же ситуация стабилизировалась, однако это связано не с "победными" действиями российской армии, а с некоторыми проблемами в продолжении западной поддержки для Украины. Соответственно, Путин пользуется внутриполитическими противоречиями в США и общим истощением запасов вооружения, чтобы извлечь из этого пользу.

"На недавней "прямой линии" он пытался создать впечатление, что Россия побеждает, а Запад слаб. И если еще немного подождать, то (по мнению Путина - 24 Канал), Россия выиграет войну", – напомнил политолог.

Впрочем, сразу после "прямой линии" Европейский союз окончательно утвердил решение о начале переговоров по вступлению Украины. Это был эффектный политический ответ европейского сообщества Путину, и его продолжением может стать будущий компромисс в США.

"Путин рано начал кичиться своими успехами, которых пока особенно и нет. Он полагается на ослабление Запада, но такие же расчеты у него были и вначале полномасштабной войны, и тогда эти расчеты провалились", – напомнил Фесенко.

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