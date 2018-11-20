14:47
20 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, 19 ноября
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Единого кандидата от экс-регионалов не будет, – эксперт о расколе " Оппоблока"

      279 Читати новину українською
      Ахметов и Бойко разошлись в разные стороны?
      Ахметов и Бойко разошлись в разные стороны? / Фото из открытых источников

      Раскол в "Оппоблоке" был ожидаемым – после того, как Бойко и Левочкин объединились с Медведчуком. Это говорит о том, что единого кандидата в президенты на поле экс-регионалов не будет.

      Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Читайте также: Слияние бывших регионалов: кто будет единым кандидатом Кремля

      Политическая семья "Оппоблока", в которой давно были глубокие трещины, и которая уже несколько раз была на грани развода, раскололась. Это ожидаемый результат. Судя по тому, что процесс объединения группы Левочкина, Бойко и Фирташа с Медведчуком принял интенсивные масштабы, это стало последней каплей для группы Ахметова. Состоялась открытая публичная измена, что стало формальным поводом для развода,
      – отметил Фесенко.

      Читайте также: Бойко и Левочкин исключены за сотрудничество с властью и предательство интересов избирателей, – Новинский

      Как замечает эксперт, единого кандидата от экс-регионалов не будет. Бойко станет единым кандидатом от "Оппозиционной платформы "За жизнь". Но на этом электоральном фланге есть еще лидер партии "Наши" Мураев, который, скорее, тоже будет баллотироваться и будет отбирать голоса у Бойко.

      Сам процесс объединения двух группировок, – Медведчука с Левочкиным и Фирташем увеличивает шансы Бойко на выход во второй тур. Но не гарантирует этого. Есть много факторов – сколько в этой нише будет кандидатов, как будет строиться кампания самого Бойко, а также Порошенко, Гриценко, Зеленского, который на втором месте по соцопросам. Борьба за выход во второй тур сильно обостряется. Но даже, если Бойко выйдет во второй тур, то не победит. Бойко проигрывает любому кандидату, который будет опираться на постмайданный электорат,
      – убежден Владимир Фесенко.

      По словам эксперта, бренд "Оппоблока" теперь останется у команды Ахметова. Вряд ли они его переименуют. С точки зрения политтехнологии – устоявшийся рейтинговый бренд не выбрасывают. Таким образом "Оппоблок" сможет сохранить значительную или большую часть избирателей этой политсилы.

      "Теперь "Оппоблоку", чтобы закрепить за собой рейтинги и политическую перспективу, придется думать над выдвижением собственного кандидата в президенты. Иначе преимущество будет у их конкурентов – группы Бойко и Левочкина. "Оппоблоку" нужен новый формальный лидер. Есть партийный – Борис Колесников. Но он не народный депутат", – говорит политолог.

      Напомним, 20 ноября фракция "Оппозиционный блок" исключил из своего состава двух народных депутатов Украины – Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул. Ранее сопредседатель политической партии "Оппозиционный блок" и одноименной парламентской фракции Юрий Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы "За жизнь". Накануне кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука избрали председателем политсовета партии "За жизнь".

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Сергей Левочкин Юрий Бойко Оппозиционный блок Выборы Президента 2019 Ринат Ахметов Виктор Медведчук
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      2019 – год какого животного по гороскопу и чего ждать от Нового Года
      сегодня , 12:30 2019 – год какого животного по гороскопу и чего ждать от Нового Года
      504
      Росія наступає: під загрозою Україна та Інтерпол
      сегодня , 12:00 Росія наступає: під загрозою Україна та Інтерпол
      Артем Овдієнко 537
      Почему электрический камин лучше обычного – несколько убедительных преимуществ
      13 ноября , 10:00 Почему электрический камин лучше обычного – несколько убедительных преимуществ
      304
      Турция – Украина: анонс товарищеского матча
      сегодня , 11:14 Турция – Украина: анонс товарищеского матча
      150
      В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      сегодня , 08:40 В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      Наталя Ромашова 1503
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук