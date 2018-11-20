Единого кандидата от экс-регионалов не будет, – эксперт о расколе " Оппоблока"

Раскол в "Оппоблоке" был ожидаемым – после того, как Бойко и Левочкин объединились с Медведчуком. Это говорит о том, что единого кандидата в президенты на поле экс-регионалов не будет.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Политическая семья "Оппоблока", в которой давно были глубокие трещины, и которая уже несколько раз была на грани развода, раскололась. Это ожидаемый результат. Судя по тому, что процесс объединения группы Левочкина, Бойко и Фирташа с Медведчуком принял интенсивные масштабы, это стало последней каплей для группы Ахметова. Состоялась открытая публичная измена, что стало формальным поводом для развода,

– отметил Фесенко.

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Как замечает эксперт, единого кандидата от экс-регионалов не будет. Бойко станет единым кандидатом от "Оппозиционной платформы "За жизнь". Но на этом электоральном фланге есть еще лидер партии "Наши" Мураев, который, скорее, тоже будет баллотироваться и будет отбирать голоса у Бойко.

Сам процесс объединения двух группировок, – Медведчука с Левочкиным и Фирташем увеличивает шансы Бойко на выход во второй тур. Но не гарантирует этого. Есть много факторов – сколько в этой нише будет кандидатов, как будет строиться кампания самого Бойко, а также Порошенко, Гриценко, Зеленского, который на втором месте по соцопросам. Борьба за выход во второй тур сильно обостряется. Но даже, если Бойко выйдет во второй тур, то не победит. Бойко проигрывает любому кандидату, который будет опираться на постмайданный электорат,

– убежден Владимир Фесенко.

По словам эксперта, бренд "Оппоблока" теперь останется у команды Ахметова. Вряд ли они его переименуют. С точки зрения политтехнологии – устоявшийся рейтинговый бренд не выбрасывают. Таким образом "Оппоблок" сможет сохранить значительную или большую часть избирателей этой политсилы.

"Теперь "Оппоблоку", чтобы закрепить за собой рейтинги и политическую перспективу, придется думать над выдвижением собственного кандидата в президенты. Иначе преимущество будет у их конкурентов – группы Бойко и Левочкина. "Оппоблоку" нужен новый формальный лидер. Есть партийный – Борис Колесников. Но он не народный депутат", – говорит политолог.

Напомним, 20 ноября фракция "Оппозиционный блок" исключил из своего состава двух народных депутатов Украины – Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул. Ранее сопредседатель политической партии "Оппозиционный блок" и одноименной парламентской фракции Юрий Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы "За жизнь". Накануне кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука избрали председателем политсовета партии "За жизнь".