Единственная цель – это террор, – Кулеба отреагировал на ракетные удары россиян по Одессе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил свое мнение по поводу ракетных обстрелов россиян Одессы. По его словам, они преследуют цель терроризировать.

Кулеба уверяет, что Россию нужно наказать. Эту страну следует признать спонсором терроризма.

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Россия должна быть признана государством-спонсором терроризма и обращаться с ним следует соответствующим образом. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов,

– настаивает министр.

По его словам, нам нужна стена между цивилизацией и варварами, поражающими мирные города ракетами.

Основное об обстрелах в Одессе

Информацию об обстреле города сообщил городской совет Одессы. Российские оккупанты попали в объекты инфраструктуры. По словам одесского депутата Петра Обухова, враг ударил по городу крылатыми ракетами и попал в жилое здание.

Людей просят не распространять фото или видео, где можно будет распознать место удара ракеты. Угроза новых ракетных ударов остается, потому что враг не может подойти к городу.

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