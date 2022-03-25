Единственное серьезное решение, – Денисенко об отказе в ЕС платить за газ в рублях

Большинство европейских стран отказались от оплаты российского газа рублями. Это огромное преимущество для Украины.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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Напомним, что 23 марта Владимир Путин сообщил, что планирует перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. Однако Евросоюз заявил, что это – невозможно.

Единственное серьезное решение в отношении нас – это решение, которое касается четкого отказа большинства руководителей ЕС от оплаты российского газа в рублях,

– подчеркнул Денисенко.

Он подчеркнул, что Путин делал большие ставки на это предложение. Однако страны ЕС отказали ему.

Вадим Денисенко о решении Евросоюза: смотрите видео