Единственное свободное сообщение у Николаева с Одессой, – мэр о ситуации в городе

Оккупанты планируют захватить Николаев в "кольцо". Единственное свободное сообщение для обеспечения еды сейчас с Одессой.

Российские войска, в частности пытаются перекрыть сообщение с Херсоном. Об этом Александр Сенкевич рассказал 9 марта в эфире телеканала "Рада", сообщает 24 канал.

К теме Враг близко на подходе к городу, но мы их уничтожаем, – мэр Николаева

У нас есть сообщение с Одессой – это единственное и возможное сообщение, свободное от оккупанта. Сейчас оккупанты нас пытаются взять в "круг",

– говорит Сенкевич.

Также 8 марта велись бои на Кировоградском направлении. По информации местных властей, российские войска сейчас пытаются обустроить переправу через реку Буг.

"Они не подходят очень близко к городу, потому что наша артиллерия обстреливает их и уничтожает" – добавляет мэр Николаева.

7 марта ВСУ удалось отразить наступление на военный и гражданский аэропорты. Там украинские военные трофеями взяли 15 единиц спецтехники.

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