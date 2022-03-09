Сейчас оккупанты пытаются восстановить переправу и перейти через Буг. Об этом в эфире "Рады" рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич, сообщает 24 канал.
Обратите внимание В военные объекты, кроме общежития военных, враг не попал, – мэр Николаева
Николаев уничтожает оккупантов
"То есть они (оккупанты – 24 канал) фактически на подходе к городу. Однако наша артиллерия расстреливает их", – подчеркнул Сенкевич.
Он отметил, что есть большое количество кадров с уничтоженной техникой оккупантов. "Позавчера (7 марта – 24 канал) нам удалось отразить нападение на военный аэропорт", – добавил мэр.
Какая ситуация в Николаеве
Ночью с 6 на 7 марта оккупанты уничтожили в Николаеве 64 жилых дома. Последние 2 ночи были спокойными.
В Генштабе Вооруженных сил сообщили, что российские военные на Херсонщине переодевались в гражданскую одежду, чтобы прорваться в Николаев.
Ночью 9 марта в городе выпал снег. Такая новость – неутешительна для оккупантов и "на руку" для украинских защитников.
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