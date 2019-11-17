Единственное, что вызывает волнение – техническое состояние, – эксперт о возвращении кораблей

О возвращении украинских кораблей, их техническом состоянии и ждать ли провокации в эфире 24 канала рассказал эксперт украинского вооруженного портала Тарас Чмут.

Почему Россия решила вернуть корабли?

– Было решение трибунала, Россия обязана отпустить украинских моряков и в полной мере вернуть два бронетанкера и один рейдовый буксир Украине. Как и ожидалось, к концу этого года. Они собственно это и делают.

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– Можно это связывать с предстоящей встречей в нормандском формате. Однако в большей степени я бы это связывал с тем, что они таки вынуждены выполнить решение суда. Если они этого не сделают, то возможно их ждут санкции, а может и не ждут. Европа не всегда последовательна и не всегда делает так, как должна была бы. Поэтому я бы не рассчитывал ожидать, что если бы Россия не вернула бы эти катера по той или иной причине, были бы какой-то последствия.

О состоянии кораблей

– Плавсредства год находились в Керчи, без обслуживания. Соответственно они точно будут требовать технического осмотра и ремонта. Также потенциально возможно повреждение какого-то оборудования. Однако об этом уже точно будет известно, когда мы их заберем. Должна быть ведомственная комиссия создана, которая должна провести детальное изучение их состояния, последствий поражения. Во время захвата мы помним те фото, на которых борт одного из катеров был пробит в нескольких местах.



Украинские суда подошли к оккупированного Крыма, где заберут захваченные корабли

– Также во время нашествия был поврежден рейдерный буксир. Это все должно быть в протоколе, сфотографировано и максимальное привлечение международных экспертов, которые должны видеть, что это действительно Россия вызвала акт агрессии и действительно применила оружие по украинским военным плавсредствам в нейтральных водах.

Доказательство российской агрессии и провокации

– Должно бы быть доказательством, так как на них хранятся следы поражения тем или иным оружием.

– Я сомневаюсь, что будут провокации. Единственное, что может вызвать волнения – это техническое состояние. Потому что Россия могла там что-то повредить. И даже без какой-то цели военные пограничники просто могли, без какого-либо приказа, что-то порезать, порубить или украсть.

Эксперт уточнил, что Украине возвращают два бронетанкера и один рейдовый буксир.

Что надо знать о возвращении захваченных кораблей?

Россия должна была отдать Украине захваченные корабли еще в мае. Именно тогда Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24 пленных украинских моряков и захваченные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло.



7 сентября РФ и Украина провели обмен удерживаемыми, во время которого на Родину вернулись 24 военнопленных моряка. Однако корабли страна-агрессор не отдала.



16 ноября росСМИ сообщили, что РФ вернет Украине захваченные военные корабли до проведения саммита в нормандском формате, который пройдет 9 декабря. Однако, страна агрессора не собирается возвращать личное оружие украинских моряков, рации и часть судовых документов.