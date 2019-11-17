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      Сколько времени нужно захваченным кораблям, чтобы вернуться домой: версия экспертов

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      / ТАСС

      Два украинских катера и буксир, которые захватила Россия в ноябре прошлого года, после передачи будут идти в Одессу не менее 43 часов.

      Примерный расчет времени операции обнародовали мониторинговая группа "Института Черноморских стратегических исследований", редакции BlackSeaNews и "Майдана иностранных дел" на своей фейсбук-странице.

      Знайте больше: Что должна сделать Россия после возвращения Украине кораблей – заявление Полозова

      Там отмечают, что украинские буксиры отправились за захваченными кораблями 16 ноября около 18:00.

      То есть шли к месту, где сейчас, 1,5 суток, обратно будут идти не меньше, идут 6 узлов, то есть 6*1,852 = 11 километров в час. В один конец 260-270 миль, если встретятся где-то на траверзе Судака, какое-то время займет процедура, то есть после передачи будут идти не менее 260:6 = 43 часа. Если все пойдет нормально и погода сохранится тихая,
      – посниюють эксперты.

      На карте, которая показывает позицию в настоящее время, украинские буксиры обведены красным кругом, ориентировочное местонахождение кораблей России с захваченными катерами – синим.

       
      Карта с украинскими и российскими кораблями

      Возвращение захваченных кораблей: основное

      • 16 ноября росСМИ сообщили, что Россия вернет Украине захваченные военные корабли до проведения саммита в нормандском формате, который пройдет 9 декабря. Советник президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что военные корабли скоро вернутся в Украину. Однако конкретную дату он не назвал.
      • Утром 17 ноября украинские военные корабли покинули оккупированную Керчь и вышли в Черное море. Их сопровождают корабли российских пограничников.
      • В Черном море в районе крымского мыса Тарханкут их ждут буксиры "Титан", Гайдамаки "и поисково-спасательный корабль" Сапфир ".

      Россия должна была отдать Украине захваченные в ноябре 2018 года украинские корабли еще в мае. Именно тогда Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24 пленных украинских моряков и захваченные суда "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Однако этого так и не произошло. Пленные моряки вернулись вместе с 11 другими заключенными Кремля 7 сентября в рамках обмена с Россией.

       

      На хр*на нам такой союз, – Лукашенко об интеграции с Россией
      сегодня
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Возвращение захваченных кораблей
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