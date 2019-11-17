Скільки часу потрібно захопленим кораблям, щоб повернутися додому в Одесу: версія експертів

Два українські катери та буксир, які захопила Росія у листопаді минулого року, після передачі йтимуть до Одеси не менш як 43 години.

Приблизний розрахунок часу операції оприлюднили моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" на своїй фейсбук-сторінці.

Важливо: Українські буксири підпливли до Криму, де мають забрати затримані кораблі – карта

Там зазначають, що українські буксири вирушили за захопленими кораблями 16 листопада близько 18:00.

Тобто йшли до місця, де зараз, 1,5 доби, назад будуть йти не менше, йдуть 6 вузлів, тобто 6*1,852=11 кілометрів на годину. В один кінець 260-270 миль, якщо зустрінуться десь на траверзі Судака, якийсь час займе процедура, тобто після передачі будуть йти не менш 260:6 = 43 години. Якщо все піде нормально та погода збережеться тиха,

– посниюють експерти.

На карті, яка показує позицію на цей час, українські буксири обведені червоним колом, орієнтовне місцезнаходження кораблів Росії із захопленими катерами — синім.



Карта із українськими та російськими кораблями

Повернення захоплених кораблів: основне

16 листопада росЗМІ повідомили, що Росія поверне Україні захоплені військові кораблі до проведення саміту в нормандському форматі, який пройде 9 грудня. Радник президента України Андрій Єрмак підтвердив, що військові кораблі скоро повернуться в Україну. Проте конкретну дату він не назвав.

Вранці 17 листопада українські військові кораблі покинули окуповану Керч і вийшли у Чорне море. Їх супроводжують кораблі російських прикордонників.

У Чорному морі в районі кримського мису Тарханкут на них чекають буксири "Титан", Гайдамаки" та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір".

Росія повинна була віддати Україні захоплені у листопаді 2018 року українські кораблі ще у травні. Саме тоді Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити 24 полонених українських моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося. Полонені моряки повернулися разом з 11 іншими в'язнями Кремля 7 вересня в межах обміну з Росією.