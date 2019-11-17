Єдине, що викликає хвилювання – це технічний стан, – експерт про повернення кораблів

Про повернення українських кораблів, їх технічний стан та чи чекати на провокації в ефірі 24 каналу розповів експерт українського мілітарного порталу Тарас Чмут.

Чому Росія вирішила повернути кораблі?

– Було рішення трибуналу, що Росія зобов’язана відпустити українських моряків та в повній мірі повернути два бронетанкера та один рейдовий буксир Україні. Як і очікувалося, до кінця цього року. Вони власне це і роблять.

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– Можна це пов’язувати з майбутньою зустріччю у нормандському форматі. Проте більшою мірою я б це пов’язував з тим, що вони таки вимушені виконати рішення суду. Якщо вони цього не зроблять, то можливо їх чекають санкції, а може й не чекають. Європа не завжди послідовна і не завжди робить так, як повинна була б. Тому я б не розраховував очікувати, що якби Росія не повернула б ці катери з тої чи іншої причини, були б якійсь наслідки.

Про стан кораблів

– Плавзасоби рік знаходилися у Керчі, без обслуговування. Відповідно вони точно потребуватимуть технічного огляду і ремонту. Також потенційно можливе пошкодження якогось обладнання. Проте про це вже точно буде відомо, коли ми їх заберемо. Має бути відомча комісія створена, яка повинна провести детальне вивчення їхнього стану, наслідків ураження. Під час захоплення ми пам’ятаємо ті фото, на яких борт одного з катерів був пробитий в декількох місцях.



Українські судна підпливли до окупованого Криму, де заберуть захоплені кораблі

– Також під час навали було пошкоджено рейдерний буксир. Це все має бути в протоколі, сфотографовано і максимальне залучення міжнародних експертів, які мають бачити, що це дійсно Росія спричинила акт агресії і дійсно застосувала зброю по українських військових плавзасобах у нейтральних водах.

Доказ російської агресії та провокації

– Мало б бути доказом, тому що на них зберігаються сліди ураження тою чи іншою зброєю.

– Я сумніваюся, що будуть провокації. Єдине, що може викликати хвилювання – це технічний стан. Тому що Росія могла там щось пошкодити. І навіть без якоїсь мети військові прикордонники просто могли, без якогось наказу, щось порізати, порубати чи вкрасти.

Експерт уточнив, що Україні повертають два бронетанкери і один рейдовий буксир.

Що треба знати про повернення захоплених кораблів?Росія повинна була віддати Україні захоплені кораблі ще у травні. Саме тоді Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити 24 полонених українських моряків і захоплені судна "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". Проте цього так і не відбулося.



7 вересня РФ та Україна провели обмін утримуваними, під час якого на Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки. Проте кораблі країна-агресор не віддала.



16 листопада росЗМІ повідомили, що РФ поверне Україні захоплені військові кораблі до проведення саміту в нормандському форматі, який пройде 9 грудня. Проте, країна агресора не збирається повертати особисту зброю українських моряків, рації та частину суднових документів.