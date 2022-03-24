Единственный автомобильный мост в Чернигов разрушил враг: гуманитарные грузы все-таки доставляют

Накануне оккупанты уничтожили единственный автомобильный мост, соединявший Чернигов с Киевом. Несмотря на чрезвычайную сложную ситуацию, в областной центр доставляют грузы. Однако как именно – держат в секрете.

О том, как живет Чернигов, находящийся под постоянным вражеским обстрелом, рассказал глава ОВА Вячеслав Чаус. Он отметил, что доставку гуманитарного груза организовали.

Ранее На Черниговщине оккупанты не уничтожили ни одного военного объекта: только садики и больницы

Мы продолжаем работать, – Чаус

Не стало автомобильного моста. Единственный мост, который соединял нас с Киевом. Но мы работаем, все будет хорошо,

– заверил глава ОВА.

После уничтожения моста любые выезды местного населения из Чернигова прекратились. Чаус не смог уточнить, как долго это продлится.

В город враг не заходит

В город оккупационные войска не входят, украинские защитники успешно отбивают атаки врага. Однако диверсантов в городе иногда приходится ловить. Глава ОВА заверил, что уровень патриотизма и сопротивления у местного населения очень высокий.

Тем временем в оккупированном Херсоне вывесили украинское знамя: смотрите видео

В Чернигове очень тяжелая ситуация. Город без электричества и, соответственно, без водо- и теплоснабжения. Частично есть газоснабжение. Люди прячутся в подвалах, им не хватает продовольствия.