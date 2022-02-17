Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. По его словам, Украина продолжает быть на пути к Североатлантическому альянсу.

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Зеленский: НАТО – позиция открытых дверей

Как отметил президент, для Украины вступление в НАТО является "позицией открытых дверей". Однако на этом пути большое расстояние. Речь идет о годах и месяцах, особенно, если будет эскалация.

НАТО – единственный по сути сегодня из действующих союзов безопасности, к которому Украина могла бы присоединиться,

– подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что проходя путь к объединению, Украина должна получить систему гарантий. "Хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО", – подчеркнул президент.

Украина и НАТО: последний скандал

В интервью иностранным СМИ посол Украины в Великобритании предположил, что Киев может отказаться от членства в НАТО, если именно так удастся предотвратить войну.

Впоследствии в МИД сообщили, что слова посла вырвали из контекста. В то же время Украина готова идти на любые форматы диалогов, чтобы сохранить мир.

Президент отреагировал на слова Вадима Пристайко. Он отметил, что курс в НАТО действительно создает риски для Украины, которые связаны с реакцией России, но членство будет давать безопасность.

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