Про це розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна продовжує бути на шляху до Північноатлантичного альянсу.

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Зеленський: НАТО – позиція відкритих дверей

Як відзначив президент, для України вступ у НАТО є "позицією відкритих дверей". Проте на цьому шляху велика відстань. Мовиться про роки й місяці, особливо, якщо буде ескалація.

НАТО – єдиний по суті сьогодні з чинних союзів безпеки, до якого Україна могла б приєднатися,

– наголосив Зеленський.

Він зауважив, що проходячи шлях до об'єднання, Україна має отримати систему гарантій. "Хоча б теоретично вона не має поступатися системі, яку пропонують країнам НАТО", – підкреслив президент.

Україна та НАТО: останній скандал

В інтерв'ю іноземним ЗМІ посол України у Великій Британії припустив, що Київ може відмовитися від членства в НАТО, якщо саме так вдасться запобігти війні.

Згодом у МЗС повідомили, що слова посла вирвали з контексту. Водночас Україна готова йти на будь-які формати діалогів, аби зберегти мир.

Президенту відреагував на слова Вадима Пристайка. Він зазначив, що курс в НАТО дійсно створює ризики для України, які пов'язані з реакцією Росії, але членство даватиме безпеку.

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