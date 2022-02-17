Про це розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна продовжує бути на шляху до Північноатлантичного альянсу.

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Зеленський: НАТО – позиція відкритих дверей

Як відзначив президент, для України вступ у НАТО є "позицією відкритих дверей". Проте на цьому шляху велика відстань. Мовиться про роки й місяці, особливо, якщо буде ескалація.

НАТО – єдиний по суті сьогодні з чинних союзів безпеки, до якого Україна могла б приєднатися,
– наголосив Зеленський.

Він зауважив, що проходячи шлях до об'єднання, Україна має отримати систему гарантій. "Хоча б теоретично вона не має поступатися системі, яку пропонують країнам НАТО", – підкреслив президент.

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