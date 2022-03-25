Единственный выход выпрыгнуть из болота, – правозащитник о военных России из регионов

Средний украинец в целом социально живет лучше, чем средний россиянин. Большая часть воюющих оккупантов не являются уроженцами столицы.

Поэтому призыв для них – возможность выбраться из своего малообеспеченного региона. Такое мнение в эфире 24 канала высказал правозащитник Марк Фейгин.

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Оккупанты пытаются выпрыгнуть из нищеты

По его словам, оккупант, который звонит своей жене, живет где-то в Бурятии, а не в Москве и других центральных регионах России.

Он из такого "мухосранска", что удивительно, как там выживают люди. У них туалет на улице. Для таких людей война, призыв, контракт – единственный выход выпрыгнуть из социального болота, из нищеты,

– подчеркнул Фейгин.

Российские военные занимаются мародерством: обворовывают магазин, распаковывают банкоматы. Однако остается вопрос, далеко ли они смогут вывезти краденое.

"Ведь риск этого не стоит. Вышел с сокровищем, а в тебя "шмальнули", – добавил правозащитник.