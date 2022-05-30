Единство ЕС по поводу санкций против России начинает разрушаться, – немецкий министр

Россия делает все возможное, чтобы разрушить единство в Европейском Союзе. В первую очередь - по поддержке Украины и санкциям против самой России.

Россия давно ставила своей целью ослабить влияние Европейского Союза и НАТО. Для этого и создавались склоки внутри страны.

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После нападения России на Украину, ЕС и НАТО стали еще более сплоченными. То через три месяца после начала войны это единство Европейского Союза "начинает разрушаться", особенно что касается санкций против России. Об этом заявил министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек.

Не могут договориться из-за нефтяного эмбарго

Европейский Союз активно вводил санкции против России, с каждым разом нанося все больший удар по российской экономике. В общей сложности было введено пять пакетов санкций против России. Но последний из них – еще 8 апреля. После этого процесс остановился.

В шестом пакете санкций, который должны были ввести, ЕС должен был наложить эмбарго на поставку российской нефти. Ведь именно доходы от энергоресурсов больше всего наполняют российский бюджет, деньги из которого и тратят на войну против Украины.

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Но странам ЕС так и не удалось пока согласовать детали этого пакета санкций. Ведь многие из них зависят от поставок российской нефти. Некоторые просто не в состоянии отказаться от нее, ведь нет возможности получать нефть из других источников. Есть и такие, кто не хочет отказываться от более дешевых энергоресурсов.

В пятницу, 27 мая, европейские страны пытались достичь соглашения об эмбарго на морские поставки российской нефти, в то же время разрешая поставки по нефтепроводам. Все это ради компромисса с Венгрией, чтобы она разблокировала введение новых санкций против Москвы.

"После нападения России на Украину мы увидели, что может произойти, когда Европа будет единой. Учитывая понедельничный саммит, будем надеяться, что так и будет. Но она уже начинает разрушаться и снова разрушаться", – заявил Габек.

Уже в понедельник и вторник (30-31 мая) лидеры ЕС снова встретятся, чтобы обсудить новый пакет санкций против России. Он должен включать в себя нефтяное эмбарго и программу, направленную на ускорение прекращения зависимости от ископаемого топлива, включая российский газ.

Габек призвал Германию выступить единым голосом на саммите вместо того, чтобы воздерживаться от голосования из-за разногласий во взглядах внутри правящей коалиции страны. Он призвал к подобному единству и другие страны ЕС.

"Европа все еще остается огромной экономической территорией с невероятной экономической мощностью. И когда она объединится, она может использовать эту силу", – убежден Габек.

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