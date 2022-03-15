Единый налог – добровольный: Шмыгаль о ФЛПах 1 и 2 группы

Физические лица-предприниматели 1 и 2 групп будут платить единый налог на добровольной основе.

Об этом говорится в законопроекте №7137-д о налоговых стимулах, который Верховная Рада приняла за основу и в целом. Это подчеркнул и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает 24 канал.

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Также физические лица-предприниматели не будут платить ЕСВ за своих мобилизованных сотрудников. Это вместо них сделает государство.

Если есть возможность и понимание необходимости поддержать Украину – платите,

– подчеркнул премьер.

На период военного положения ФЛП также не буду платить ЕСВ, если не получают доход.

Вместо НДС и налога на прибыль предприниматели будут платить всего 2% от оборота.

Другие положения закона

Ранее Кабмин планировал освободить от уплаты ЕСВ физических лиц-предпринимателей первой и второй группы во время военного положения и в течение года после его завершения.

Кроме этого, Верховная Рада освободила потребителей от ответственности перед кредитодателем по потребительским кредитам, а также освободила от уплаты НДФЛ помощь пострадавшим от российской агрессии.

Также будет отменен акциз на горючее, а ставка НДС по этим позициям будет уменьшена с 20% до 7%.