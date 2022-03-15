Про це мовиться у законопроєкті №7137-д про податкові стимули, який Верховна Рада прийняла за основу та в цілому. На цьому наголосив і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає 24 канал.

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Також фізичні особи-підприємці не будуть платити ЄСВ за своїх мобілізованих співробітників. Це замість них зробить держава.

Якщо є можливість та розуміння необхідності підтримати Україну – сплачуйте,

– підкреслив прем'єр.

На період воєнного стану ФОПи також не сплачуватимуть ЄСВ, якщо не отримують доходу.

Замість ПДВ та податку на прибуток підприємці платитимуть лише 2% від обороту.

Увага! Раніше Кабмін планував звільнити від сплати ЄСВ фізичних осіб-підприємців першої та другої групи на час воєнного стану та протягом року після його завершення.

Інші положення закону

Крім цього, Верховна Рада звільнила споживачів від відповідальності перед кредитодавцем щодо споживчих кредитів, а також звільнила від сплати ПДФО допомогу постраждалим від російської агресії.

Також буде скасований акциз на пальне, а ставку ПДВ по цих позиціях зменшать з 20% до 7%.

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