Кому будет полезен новый сервис в сфере медицины в Украине?

Чтобы эти процессы стали открытыми, одинаковыми для всех и удобными, был создан Единый веб-портал вакансий в сфере здравоохранения – официальный цифровой инструмент, работающий с 2024 года. Он помогает сделать систему подбора кадров в медицине проще и доступнее. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Когда врач или медсестра находится в поиске новой работы, важно иметь быстрый доступ к актуальным возможностям – без долгого ожидания или неясных условий. Поэтому портал гарантирует одинаковые правила игры, где каждый кандидат видит прозрачный ход всех этапов – от подачи заявки до результатов отбора.

Обратите внимание! Количество активных вакансий на портале меняется ежедневно, к примеру, на сейчас их более 6 тысяч.

Чтобы лучше понять преимущества сервиса, разберем его практическую пользу для обеих сторон – соискателей работы и работодателей.

Для медицинских работников это – удобный способ найти актуальную вакансию по специальности, в определенном регионе или по типу должности.

Для учреждений здравоохранения – действенный инструмент для публикации вакансий, организации конкурсов, обнародования результатов отбора и взаимодействия с кандидатами.

Портал также интегрирован с электронной системой рейтингового распределения в интернатуру, которая впервые заработала в этом году. Это означает, что молодые специалисты проходят практическую часть обучения именно в тех заведениях, где есть реальная потребность на конкретных вакантных должностях.

Такой подход не только обеспечивает качественный старт карьеры, но и помогает медучреждениям получить мотивированных интернов по прозрачным правилам.

Как медучреждениям воспользоваться сервисом?

Для того, чтобы сервис был не просто удобным, но и безопасным, мы предусмотрели четкие правила доступа и использования.

Для размещения вакансии, заведение должно пройти простую процедуру: руководитель, уполномоченное лицо или член конкурсной комиссии проходят электронную идентификацию и создают личный кабинет на портале. Это занимает считанные минуты. Так же могут зарегистрироваться и те, кто ищет работу – все онлайн.

Пользование сервисом – бесплатное. Но есть четкое правило: медучреждения должны разместить объявление о новой вакансии не позднее чем через 10 рабочих дней с момента ее появления. Это важно для того, чтобы каждый кандидат имел равный доступ к информации.

Также, чтобы гарантировать честные условия для госсектора, установлены обязательные требования по использованию портала. В частности, законодательство определяет, что использование портала является обязательным при отборе персонала в государственных и коммунальных учреждениях, в том числе и в конкурсах на руководящие должности.

Требование не распространяется на частные клиники, заведения сил безопасности и обороны.

Почему это необходимый шаг для здравоохранения сегодня?

Единый веб-портал вакансий – это не только техническое решение, но и изменение в сфере трудоустройства, которая позволяет повысить скорость поиска работы и минимизировать риски недоброчесности.

Говорится не только о цифровом удобстве, но и о равном старте для всех. Открытый рынок вакансий в медицине – это путь к честной конкуренции и повышение мотивации для молодых специалистов. Прозрачность в отборе кадров укрепляет доверие к системе и создает условия, где каждый специалист может реализовать свой потенциал.

Это, свою очередь, обеспечивает для больниц справедливое распределение кадров и возможность привлекать лучших специалистов. А для государства в целом – повышает стабильность системы здравоохранения и честные и профессиональные подходы.