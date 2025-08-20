Ранее о болезни ребенка узнавали в возрасте, когда применение корректирующей терапии уже было неэффективным. Сегодня же в Украине есть возможность выявлять на ранних этапах жизни ребенка риски развития орфанных (редких) заболеваний и своевременно применить терапию, что позволит остановить развитие болезни и даже полностью нивелировать ее проявления. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Это стало возможным благодаря внедрению расширенного неонатального скрининга новорожденных – комплексного обследования для выявления наследственных и врожденных заболеваний.

Это современный инструмент ранней диагностики, который работает во всех родильных учреждениях Украины. Для этого лабораторные центры были оснащены новейшим оборудованием, а процесс был цифровизирован.

Как работает система?

На 48 – 72 час после рождения медицинский работник берет несколько капель крови из пяточки младенца, наносит их на специальный тест-бланк и отправляет в региональный центр скрининга. В Украине их четыре:

во Львове,

Киеве,

Кривом Роге,

Харькове.

Исследование бесплатное и входит в Программу медгарантий.

Если рисков не обнаружено, результаты сохраняются в электронной медицинской карте ребенка, а дополнительного сообщения родители не получают. Если возникает потребность в повторном исследовании – это не означает, что у ребенка есть болезнь, а лишь потребность уточнить результат. В случае подтвержденного риска с родителями обязательно свяжутся для дальнейшей диагностики и начала лечения.



Какие есть результаты?

С октября 2022 года в Украине уже провели более 460 тысяч исследований на 21 орфанное заболевание. В частности:

во Львове провели 163,6 тысячи исследований,

в Киеве – 149,8 тысячи,

в Кривом Роге – 83,2 тысячи,

в Харькове – 65,7 тысячи.

Реализация расширенного скрининга в Украине – это длительная и кропотливая работа команды единомышленников, врачей, лабораторий, координаторов скрининга, которые объединены общим стремлением сохранить самое ценное – здоровье маленьких украинцев.