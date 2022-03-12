"Еду в центр убивать": перехваченные разговоры оккупантов

В сеть попадают перехваченные разговоры российских солдат с родными. На этот раз оккупант звонил своей девушке, чтобы проверила, пришла ли зарплата на карту.

Заодно оккупант рассказал любимой, что едет на Киев – убивать. В циничном разговоре россиянин рассказал о том, что похоронил друга и что здесь "не шутки".

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Фрагмент разговора

– Завтра в полицию еду.

– Куда едешь?

– В центр. Какая полиция главная? На Киев еду я.

– Нифига у вас там.

– Да, не шутки.

– Усов (командир) матери говорит, что мы в Ростове, что он вместе с нами. Но он не с нами, дома он.

– А почему он не поехал?

– Очкует сам.

– А в машине что?

– В машине спим, ну знаешь, на бомбе как-то не очень хорошо спится.

– У меня просто, если в машину попадут, то будет такой фейерверк, в радиусе 500 метров, и ни одной живой души – не будет.

– Сегодня вошел в дом, ну там дети были и родители. Дети меня сразу окружили, на колени встали. Родители тоже. Такого наговорили, я ох*ел.

– Я друга похоронил.

– А как так случилось? Подорвался? Подстрелили его?

– Подстрелили.

– Я хочу, чтобы ты ВТБ карту мою сделала и посмотрела сколько денег приходит. За 4 дня должно было прийти 30 тысяч.

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