Уже второй раз за утро 22 октября по всей территории Украины раздается воздушная тревога. Напоминаем, что риск ракетных ударов все еще очень высок. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте сирены и отправляйтесь в укрытие, если в вашей области объявили предупреждение о возможной атаке с неба. По состоянию на 12.43 отбой раздался практически по всей территории нашего государства.

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В каких областях прозвучала воздушная тревога

Днепропетровская (с 11: 16);

Харьковская (с 11: 16);

Черкасская (с 11: 16);

Житомирская (с 11: 16);

Кировоградская (с 11: 16);

Черниговская (с 11: 17);

Винницкая (с 11: 17);

Запорожская (с 11: 17);

Донецкая (с 11: 17);

Киевская (с 11: 18);

Полтавская (с 11: 18);

Сумская (с 11: 20).

Карта воздушных тревог по состоянию на 11: 27 имеет следующий вид / Скриншот карты

Уже в 11:36 карта воздушных тревог продолжила "краснеть". А уже по состоянию на 11:40 сирены раздавались по всей территории нашего государства. Будьте максимально осторожными!

Как отмечают в сети, сохраняется вероятность запуска ракет стратегической авиацией врага в режиме радиомолчания. Вскоре поступила информация о возможном входе группы ракет в воздушное пространство нашего государства. Они могли залететь через Сумскую область, отмечают в телеграм-канале "Оперативный Информ".

Журналист Андрей Цаплиенко добавил, что визуально три ракеты летят с Севера По его словам, они могут курсировать в Черниговскую, Киевскую и Житомирскую область.

Мы подчеркиваем, что риск ракетных ударов все еще остается высоким. Поэтому как только прозвучит сигнал о воздушной тревоге – отправляйтесь тотчас же в укрытие. Оставаться в там следует до тех пор, пока не объявят об отбое. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.

Позже Цаплиенко отметил, что над Киевщиной летает украинская авиация. А это значит, что наши защитники продолжат мужественно сбивать российские ракеты, которыми враг атакует нас.

Жители Киевской области могли услышать взрывы. Как отметил глава ОВА Алексей Кулеба, это была работа ПВО. Он отметил, что это уже третья воздушная тревога в области за сутки. Поэтому следует беречь себя и своих родных. Помним, что враг чрезвычайно коварен и опасен.

Массированный ракетный удар по Украине 22 октября

Российские военные утром 22 октября нанесли массированный ракетный удар по нашему государству. Враг бил по энергетической инфраструктуре.

В Укрэнерго сообщают, что масштабы разрушений могут превышать те, которые понесла Украина с 10 по 12 октября.

Известно также, что во время воздушной тревоги, которая длилась почти 4 часа, наши ПВО сбили 18 ракет врага. Пять из них – в небе над Киевщиной.

К сожалению, не обошлось без попаданий. Оккупанты попали в объекты энергетической инфраструктуры в ряде областей Украины. В частности, Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Кировоградской и Одесской.

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